زين تعلن عن وظائف شاغرة للرجال في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

عضو فريق إدارة الحملة

مدير أول النطاق العريض المتنقل

رئيس فريق التسعير

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 26 يوليو 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنـــــــا.