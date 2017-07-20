بالفيديو.. " كاس لبن " يسخر من تنظيم الحمدين ويفضح إعلاميي قطر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

سخر الإعلامي طارق الحربي، من النظام القطري ومرتزقته، خلال برنامج كاس لبن.

وعرض الحربي، خلال الحلقة، فضيحة البرجر التي بدرت من الإعلام القطري تجاه أحد المراسلين من ألمانيا حيث قال مقدم البرنامج للمراسل محدثنا من العاصمة الألمانية هامبورجر، الأمر الذي لاقى سخرية واستهجانا، حيث أوضح أن إعلامييهم لديهم جهل كبير.

وقدم أيضا خلال الحلقة مقطعا من مذيع قناة الجزيرة القطرية وهو يخطئ في اسم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قائلا: ” سيرجيلاف روف ” .

كما عرض أغنية ساخرة من تنظيم الحمدين، موضحا أن الحمدين واحد خبيث والثاني أبا الحصين.