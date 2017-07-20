ترامب: ماكرون رجل قوي ويحب الإمساك بيدي - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمصافحة الغريبة والطويلة، التي جرت بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال احتفالات يوم الباستيل في فرنسا، والتي علق عليها ترامب بالقول إن ماكرون رجل ذكي، لكنه يحب أن يمسك بيدي.

وأشاد الرئيس الأمريكي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقاء مع صحيفة ” نيويورك تايمز ” ، قائلا: ” إنه رجل عظيم، وذكي وقوي، ويحب الإمساك بيدي ” .

وأضاف ترامب: ” إنه بالفعل رجل جيد جيدا.. رجل صلب، ويتوجب عليه أن يكون كذلك، أعتقد أنه سيكون رئيسا ممتازا لفرنسا.. لكنه يحب الإمساك بيدي ” .

واشتهر الرئيس الأمريكي بمصافحته القوية، التي يشد فيها على يد الطرف الآخر، وقد التقطت عدسات الكاميرات صورا لزعماء وهم يشعرون بعدم الراحة خلال تلك المصافحة، إلا أن ماكرون رد بالمثل وشد على يد ترامب ولم يفلتها، لتمتد المصافحة لنحو 30 ثانية.