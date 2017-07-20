أمر ملكى يخرس مرتزقة قطر: الهويريني رئيسا لأمن الدولة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

صدور الأمر الملكي اليوم بتعيين الفريق الهويريني رئيسا لأمن الدولة، قطع ألسنة قطر ومرتزقتها بعدما روجوا طوال الفترة الماضية عبر أبوقتهم الإعلامية، أن الفريق الهويريني تحت الإقامة الجبرية.

وصدر الأمر الملكي اليوم، بتعيين الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويريني رئيسا لجهاز رئاسة أمن الدولة برتبة وزير مع استمراره مديرا عاما للمباحث العامة، والذي مثل صدمة قطعت ألسنتهم.