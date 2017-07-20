أمر ملكى يخرس مرتزقة قطر: الهويريني رئيسا لأمن الدولة - صحيفة صدى الالكترونية

أمر ملكى يخرس مرتزقة قطر: الهويريني رئيسا لأمن الدولة
صدور الأمر الملكي اليوم بتعيين الفريق الهويريني رئيسا لأمن الدولة، قطع ألسنة قطر ومرتزقتها بعدما روجوا طوال الفترة الماضية عبر أبوقتهم الإعلامية، أن الفريق الهويريني تحت الإقامة الجبرية.
وصدر الأمر الملكي اليوم، بتعيين الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويريني رئيسا لجهاز رئاسة أمن الدولة برتبة وزير مع استمراره مديرا عاما للمباحث العامة، والذي مثل صدمة قطعت ألسنتهم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30075 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله ,,
,, دويلة قطر ومرتزقتها دائماً مفضوحين ,, وهذه هي نهاية كل كذوب ,, الفشيله ,, مايبغالها كلام ,,
برق[ عدد التعليقات: 10223 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياليت قطر تفك نسائها من الأتراك اللي جالسين يتحرشون فيهن، وهن المسكينات
مالهن لا قوة ولا ناصر
جمعهم ولد موزه في ديرته وبلش
الكاتب[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 1 ساعة
خاف ربك يامسلم تتعرض لاعراض المسلمين دون بينه
أثبت ماقلت او استعد لسؤال رب العالمين عن هذا البهتان
برق[ عدد التعليقات: 10223 ] نشر منذ 1 ساعة
الكاتب
اليوم القطريين منزلين هاشتاق يشتكون من تحرش الأتراك بنسائهم
في الشوارع
شكلك ماتتابع الأحداث ، والنساء القطريات يبكون ويشتكون من الجنود
الأتراك
والحقيقه قلوبنا مع الشعب القطري المغلوب على أمره ولكن هذا اميرهم
وهذ تخبطاته
انا ماجبت شي من عندي اطلاقا
abdul[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 41 دقيقة
اذا كان الخسيسين في ابوظبي اخترقوا وكالة الانباء ، تفتكر يصعب عليهم تنزيل هشتاق. ومع ذالك تخيل نفس الكلام قيل في امك القطرية او اختك القطرية.
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 977 ] نشر منذ 13 دقيقة
يابرق ,,
هذي اكيد تلفيق ,, لاتصدقها , شعب قطر وأهلها أهل الكرم , هذي الأقوال من بعض الشرذمه اللي تحاول تسيْ لأهل قطر الشرفاء ,, بارك الله فيك ,,,