بالصور.. رجل يتجول بالأسلحة داخل مركز مؤتمرات ولاية أريزونا الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية تقريرا عن أحد الأشخاص يدعى ماثيو سترلينغ قام بالدخول لمركز المؤتمرات في فينيكس كوميكون بولاية أريزونا الأمريكية وهو مدجج بالأسلحة دون أن يلاحظه أحد.

ويظهر الرجل وهو يحمل 3 مسدسات وبندقية وسكين للقتال، مع رذاذ الفلفل الذي يلقى في العيون.

ولم يلاحظ أيا من مسئولي الأمن في مركز المؤتمرات تواجد أسلحة مع الرجل رغم قيامه بالتجول داخل طرقات المركز في فينيكس كوميكون.

وقد لاحظته أحد السيدات والتي قامت بالإبلاغ عنه فور رؤيته حيث كانت قد رأت صورته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يهدد بقتل افراد الشرطة السيئين حسب وصفه.

وألقت الشرطة القبض عليه بعد مقاومة قصيرة واقتياده إلى مركز الشرطة للتحقيق معه، وكشفت الشرطة أنه كان يخطط لقتل أحد الفنانيين المتواجدين في المكان بعد أن كتب ميعاد التنفيذ على هاتفه المحمول.

ووجهت له الشرطة اتهامات بمحاولته القتل والاعتداء المشدد باستخدام سلاح مميت وارتداء دروع جسدية خلال ارتكاب جناية ومقاومة الاعتقال وحمل سلاح فى مكان محظور.

وجاري فحص الأسلحة التي كانت بحوزته وهل هي أسلحة حقيقية أم دعائية فقط للتأكد من دوافع الرجل، كما قال بعض أفراد الشرطة أن الرجل ربما يعاني من اضطرابات عقلية.