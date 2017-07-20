بالفيديو.. محلل سياسي يفضح " الجزيرة " على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

فضح الباحث المصري المقيم في أمريكا توفيق حميد صدم، مخطط قناة ” الجزيرة ” لاتهام الإمارات باختراق المواقع القطرية الرسمية.

وأكد الباحث المصري أن هذه الرواية مختلقة ولا يوجد تأكيد من أي وكالة استخبارات عالمية لعملية الاختراق.

وصدم الباحث مذيع ” الجزيرة ” جمال ريان حين أكد له أن تقرير واشنطن بوست الذي تستند له قطر والجزيرة لم يؤكد عملية الاختراق بل نقل رواية عن أشخاص مجهولين لا صفة لهم ولا معلومات لديهم.

وأكد الباحث المصري أن أجهزة المخابرات الأمريكية الكبرى لم تؤكد موضوع اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية الأمر الذي يؤكد صحة الأخبار التي نشرتها الوكالة وامتدحت إيران وأساءت لدول الخليج على لسان تميم قطر.

من جانبه، قطع مذيع ” الجزيرة ” جمال ريان البث عن الضيف الذي فضحه أمام العالم على الهواء.