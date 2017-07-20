بالصور.. أمراء يستنكرون اعتداء أمير على مواطنين ومقيمين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استنكر عدد من أفراد الأسرة المالكة حادث اعتداء أحد الأمراء على مجموعة من المواطنين والمقيمين دون وجه حقّ.

وعبّروا من خلال حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد من التصرفات الصادرة عن الأمير.

وأكد الأمراء أن المملكة دولة تحكّم الشريعة الإسلامية في كل شؤونها، والشريعة لا تفرق بين شخص وآخر، حيث إن الجميع متساوون أمام الشرع والقانون، والعقاب ينال الجميع.

وكانت رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو لاعتداء أحد الأمراء على مجموعة من المواطنين والمقيمين وضربهم والتلفظ عليهم وتهديدهم بالأسلحة.

وقد ألقت الشرطة بعد ذلك القبض عليه بتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، وأودعته في السجن تمهيدا لتطبيق الأنظمة بحقه.