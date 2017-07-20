بلدية الطائف تغلق مطعما مخالفا - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

حررت بلدية شمال الطائف الفرعية، مخالفات داخل مطعم مخالف للاشتراطات الصحية، وقررت غلق المطعم.

وشملت المخالفات المضبوطة (سوء النظافة العامة، دجاج معد من اليوم السابق، سوء مكان تحضير الطعام، وتحضير الأكلات بطريقة غير صحيحة، وجود حشرات داخل أواني تحضير الطعام)، وشاركت قوة أمنية في الحملة الرقابية الجارية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه سيتم كل الإجراءات الرادعة بحق المطعم المخالف، بالإضافة إلى إلزامه بتصحيح جميع المخالفات، وتطبيق الاشتراطات الصحية.