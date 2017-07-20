 ⁠⁠⁠⁠⁠" الغذاء والدواء " تطلب أطباء بشريين من الجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 20

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. ⁠⁠⁠⁠⁠” الغذاء والدواء ” تطلب أطباء بشريين من الجنسين

⁠⁠⁠⁠⁠” الغذاء والدواء ” تطلب أطباء بشريين من الجنسين

⁠⁠⁠⁠⁠” الغذاء والدواء ” تطلب أطباء بشريين من الجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة الغذاء والدواء‏، إتاحة وظائف ” طبيب بشري ” للجنسين ، لحملة درجة البكالورس، تخصص طب وجراحة عامة ، للعمل في مدينة الرياض، والتقديم خلال الفترة من 26 شوال 1438هـ إلى 4 ذي القعدة 1438هـ .

• الشروط المطلوبة
وأبرزت الهيئة، على موقعها الإلكتروني ، أبرز الشروط كالتالي :
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الانجليزية تحدثًا وكتابة.
– التقديم متاح للجنسين (ذكر/ أنثى).
– موقع العمل داخل مدينة الرياض.
– التقديم عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
– لن يتم النظر في أي طلبات ورقية.
– التقديم لوظيفة واحدة فقط.
– معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي للمبتعثين أو من درسوا على حسابهم الخاص.
لتقديم طلب توظيف، اضغط هنـــــــا.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *