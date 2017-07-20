⁠⁠⁠⁠⁠" الغذاء والدواء " تطلب أطباء بشريين من الجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة الغذاء والدواء‏، إتاحة وظائف ” طبيب بشري ” للجنسين ، لحملة درجة البكالورس، تخصص طب وجراحة عامة ، للعمل في مدينة الرياض، والتقديم خلال الفترة من 26 شوال 1438هـ إلى 4 ذي القعدة 1438هـ .

• الشروط المطلوبة

وأبرزت الهيئة، على موقعها الإلكتروني ، أبرز الشروط كالتالي :

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الانجليزية تحدثًا وكتابة.

– التقديم متاح للجنسين (ذكر/ أنثى).

– موقع العمل داخل مدينة الرياض.

– التقديم عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

– لن يتم النظر في أي طلبات ورقية.

– التقديم لوظيفة واحدة فقط.

– معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي للمبتعثين أو من درسوا على حسابهم الخاص.

لتقديم طلب توظيف، اضغط هنـــــــا.