بالصور.. الغذاء والدواء تكشف عن البصمة الوراثية للكائنات الممرضة بالأغذية - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء -وعلى مدى أسبوعين – برنامجًا تدريبيًا للكشف عن البصمة الوراثية للكائنات الممرضة في الغذاء باستخدام تقنية الفصل الجزيئي (Pulsed Field Gel Electrophoresis) لتحديد سلالات السالمونيلا وايشيريشيا كولاي وستافيلوكوكس اوريس والتي يتم عزلها عن الأغذية.

وشارك في البرنامج الذي قدمه فريق من وزارة الزراعة الأمريكية USDA في مختبر رصد الملوثات في الأغذية بالرياض عدد من أخصائيي الأحياء الدقيقة وأخصائيين من المختبرات الكيميائية.