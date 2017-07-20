بالصور.. الداخلية المصرية تحبط تهريب كتب أثرية عبر ميناء دمياط - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تمكنت شرطة ميناء دمياط، من إحباط محاولة تهريب كمية من الكتب والمطبوعات ذات قيمة أثرية وتاريخية خارج البلاد.

وكانت معلومات وردة لإدارة شرطة ميناء دمياط مفادها اعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بمحافظة القاهرة بتصدير رسالة ” كتب متنوعة، ووسائل تعليمية ” داخل حاوية إلى إحدى الدول العربية عبر ميناء دمياط البحرى ، وإخفاء كميات كبيرة من الكتب والمطبوعات ذات قيمة أثرية وتاريخية ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها لخارج البلاد .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع لجنة أمنية جمركية لتفتيش وفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط عدداً من الكتب ذات قيمةٍ تاريخية.

وبالعرض على لجنة مشتركة من وزارة الأثار ودار الكتب المصرية أفادت بأن المضبوطات ذات قيمة تاريخية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.