بلدية خميس مشيط تقفل مصنع لحلاوة الطحينية لمخالفته - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

اوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط مدير العلاقات العامة والإعلام الاستاذ بدر ال خويلد ان البلدية ممثلة في وكالة الخدمات والاشراف على الفروع تمكنت هذا اليوم من مداهمة مصنع للحلاوة الطحينية يفتقر للعديد من الاشتراطات الصحية اهمها .

١_تدني مستوى النظافة العامة

٢_تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين

٣_مخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين

٤_استخدام المحل لنوم العاملين

٥_عدم ارتداء الزي المخصص للعاملين

٦_عدم وجود ترخيص

٧_وجود مخلفات قوارض

٨_عدم وجود شهادات صحية للعاملين

وبين ال خويلد انه تم اغلاق المصنع وتم تحريز الكمية المضبوطة من الحلاوة الطحينية ومصادرتها بالكامل وسيتم تطبيق اقصى العقوبات النظاميه حسب لائحة الجزاءات والمخالفات مؤكدا ان صحة وسلامة الانسان خط احمر ولن يتم التهاون بكل مامن شأنه المساس بصحة وسلامة المواطن الكريم.