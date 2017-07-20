⁠⁠⁠⁠⁠وزير الداخلية يوجه بسفر الجندي اليامي لأمريكا لتلقي العلاج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بعلاج الجندي محمد مانع اليامي ، أحد منسوبي الدفاع المدني الذي أصيب بمقذوف حوثي في “ عاكفة ” ، بمستشفيات أمريكا، وسيغادر اليامي إلى وجهته العلاجية ، السبت المقبل.

وكان اليامي قد أصيب بمقذوف حوثي في “ عاكفة ” ، وأثرت الإصابة على عينيه حتى فقد بصره، وجرى تحويله للعلاج في مستشفيات متقدمة بالرياض لكن دون فائدة.

وقال مدير الدفاع المدني الفريق العمرو، إن الجندي اليامي سيغادر يوم السبت المقبل إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج.