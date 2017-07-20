مصدر بالخارجية: المملكة تؤيد إجراءات الكويت تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت الشقيقة تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دولة الكويت، بعد صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف بـ ” خلية العبدلي ” ومشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية.

وأمهلت السلطات الكويتية، السفير الإيراني لديها، 48 ساعة لمغادرة البلاد، بعد إعلامها رسميا عن خفض عدد دبلوماسيي السفارة الإيرانية. فيما استدعت إيران السفير الكويتي لديها.

يأتي ذلك على خلفية التحقيقات مع «خلية العبدلي» المتهمة بالتخابر لصالح إيران وحزب الله في الكويت، والحديث عن هروب المشتبه بهم في القضية، بعد إخلاء سبيلهم بقرار المحكمة.