مكتب الأمير عبد الرحمن: انتهاء فترة استقبال المعزين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعلن المكتب الخاص بالأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز -رحمه الله- عن انتهاء فترة استقبال المعزين في وفاة الفقيد، مساء اليوم الخميس، بعد استقبال جموع المعزين على مدى اليومين الماضيين.

وكان الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، استقبلوا جموع المعزين في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، من الأمراء وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وجمعًا من المواطنين، وذلك بقصر الفقيد في الرياض.