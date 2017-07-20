رسميًا.. ريال مدريد يتعاقد مع سيبايوس لمدة 6 مواسم - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، مع داني سيبايوس، مقابل 16 مليون و500 ألف يورو لمدة ستة مواسم، قادماً من ريال بيتيس.

واجتاز ” سيبايوس ” ، صباح اليوم، المرحلة الأخيرة من الاختبارات الطبية، ليتوجه بعد ذلك إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد ليتم تقديمه لوسائل الإعلام والجمهور من خلال المقصورة الرئيسية.

وسيرتدي سيبايوس القميص رقم 24 الذي كان يرتديه لاعب ريال مدريد السابق أسيير إياراميندي حتى رحيله عن الفريق في 2015.

ويعتبر سيبايوس خامس الصفقات التي يبرمها ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية بعد ثيو هيرنانديز وخيسوس باييخو وماركوس يورينتي وبورخا مايورال.