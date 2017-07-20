" الأباتشي " تقصف معسكرات الميليشيات الانقلابية بـ " تعز " - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

شنت مقاتلات ” الأباتشي ” الخاصة بقوات التحالف العربي، غارات اليوم الخميس، على محيط معسكر خالد بن الوليد غربي محافظة ” تعز ” اليمنية، بالتزامن مع قصف مكثف من بوارج التحالف المتواجدة قبالة مدينة ” المخا ”

وقالت مصادر إن قوات التحالف العربي والجيش الوطني تتقدم في زحف بري باتجاه معسكر خالد بن الوليد من 3 اتجاهات، وأن العمليات اشتدت وتيرتها منذ ليل الأمس.

فرق نزع الألغام بالجيش الوطني، والفرق الهندسية التابعة للتحالف، فككت وفقًا للمصادر منذ أمس الأربعاء أكثر من 370 لغمًا متنوعا زرعتها المليشيات على مشارف معسكر خالد بن الوليد، بالإضافة إلى وقوع 12 فردًا من عناصر المليشيات الانقلابية الحوثية في الأسر، 7 منهم أمس الأربعاء، و5 اليوم الخميس.

وتدور اشتباكات متقطعة في كل الجبهات، كان أشدها جنوب ” المصلوب ” التابعة لجبهة محافظة الجوف شرقي البلاد منذ الأمس، وفقًا لعبد الله الأشرف المتحدث باسم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فضلاً عن تدمير طيران التحالف مدفع عيار 105 في جبهة ” الجوف ” ، إثر غارة استهدفت موقعًا تابعًا للمليشيات المسلحة في سلسلة ” جبال حام ” .