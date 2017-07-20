" ببغاء " يدين امرأة أمريكية بقتل زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

” ببغاء ” يدين امرأة أمريكية بقتل زوجها
دائما ما يترك القاتل دليلا على إدانته، لكن أن يكون الدليل ببغاء هذا ما حدث في ولاية ميتشجان الأمريكية، حيث أدانت المحكمة سيدة بقتل زوجها بالرصاص، بعد كلمات رددها الببغاء الذي كان موجودًا وقت وقوع الجريمة.
وردد الببغاء عبارة ” لا تطلقي النار ” بصوت الضحية، موجهًا العبارة للزوجة التي حولت فوهة السلاح إلى نفسها بعد ذلك، في محاولة انتحار فاشلة؛ حيث أصابت رأسها حين أطلقت النار على نفسها في منزلها الكائن في ساند ليك.
وعبرت طليقة الضحية، التي حصلت على الببغاء بعد جريمة القتل، عن اعتقادها أنه كان يردد المحادثة التي دارت في ليلة الجريمة وانتهت بعبارة ” لا تطلقي النار ” .
وقال والدا الضحية إنهما يعتقدان بإمكانية أن يكون الببغاء سمع المحادثة بين الزوجيين وكان يردد كلماتهما الأخيرة؛ حيث قالت الأم ” هذا الببغاء يكرر كل ما يسمعه، وهو شديد البذاءة ” .
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9443 ] نشر منذ 2 ساعتين
يقول تشارلك هولمز …لاتوجد جريمه كامله 😎
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3005 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله
قم بس قم[ عدد التعليقات: 10015 ] نشر منذ 2 ساعتين
كان عندي واحد مثله روعه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 729 ] نشر منذ 1 ساعة
لفتت نظري كلمة في اخر المقال عن الببغاء وهي
شديد البذاءه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30056 ] نشر منذ 55 دقيقة
ممتاز ,,
,, الدم مايضيع لو بعد حين ،، الببغاء شاهد عيان ولا يُحابي احد ..