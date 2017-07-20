بالفيديو.. اليمني المعتدى عليه من قبل الأمير سعود يسرد تفاصيل الواقعة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف المقيم اليمني المعتدى عليه من قبل الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، تفاصيل واقعة الاعتداء، وأسباب الضرب المبرح الذي تعرض له من قبل الأمير، حتى سالت دماؤه.

وقال الوافد عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، إن ضيفًا في المنزل الذي يعمل به وضع سيارته أمام منزل الأمير سعود، وعندما طلب منه الضيف تحريك السيارة، ولدى وصوله إليها فوجئ بالأمير أمامه، وقام بضربه تحت تهديد السلاح، وتلفظ عليه بالسباب والشتائم وضد والدته المتوفية.

وكانت مقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت الأمير يعتدي على بعض الأشخاص داخل منزله وعلى اليمني في السيارة، بجانب تلفظه بألفاظ قبيحة.

وألقت الشرطة القبض على الأمير مساء أمس وإيداعه السجن، بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- بتوقيفه فوراً وجميع المتورطين معه في الحادثة ومن ظهروا معه في مقاطع الفيديو المسيئة وعدم إطلاق سراحهم حتى صدور الحكم الشرعي والرفع به للمقام السامي.