اتحاد الكرة يطلب زيادة الأجانب بدوري أبطال آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

اتحاد الكرة يطلب زيادة الأجانب بدوري أبطال آسيا
أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، رغبته في التقدم بطلب لنظيره الأسيوي من أجل السماح بمشاركة الأندية في دوري أبطال آسيا بـ 6 لاعبين محترفين.
ويعقد الاتحاد الآسيوي اجتماع لرؤساء لجان المسابقات في الاتحادات الأهلية يومي 10 و11 أغسطس المقبل، وسيتضمن الاجتماع روزنامة الاتحاد الآسيوي 2019ـ2022 .
كما سيتم خلالها تقديم الطلب عن طريق نعيم البكر ممثل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي.
وكان اتحاد كرة القدم السعودي، اعتمد السماح للأندية دوري جميل للمحترفين بزيادة اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين من بينهم حارس مرمى.
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