اتحاد الكرة يطلب زيادة الأجانب بدوري أبطال آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، رغبته في التقدم بطلب لنظيره الأسيوي من أجل السماح بمشاركة الأندية في دوري أبطال آسيا بـ 6 لاعبين محترفين.

ويعقد الاتحاد الآسيوي اجتماع لرؤساء لجان المسابقات في الاتحادات الأهلية يومي 10 و11 أغسطس المقبل، وسيتضمن الاجتماع روزنامة الاتحاد الآسيوي 2019ـ2022 .

كما سيتم خلالها تقديم الطلب عن طريق نعيم البكر ممثل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي.

وكان اتحاد كرة القدم السعودي، اعتمد السماح للأندية دوري جميل للمحترفين بزيادة اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين من بينهم حارس مرمى.