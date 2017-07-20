مستخدمو هاتف " وان بلس 5 " يفاجئون بعيب خطير يمنع إنقاذ حياتهم - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

تفاجأ مستخدمو هاتف ” وان بلس 5 ” يوجود عيب خطير به، حيث لا يسمح بالاتصال بأرقام الطوارئ، سواء عندما تكون الشاشة مغلقة أو مفتوحة.

وأوضح موقع ” بي جي آر ” الصيني التكنولوجي المتخصص، أنه بمجرد الاتصال بأرقام الطوارئ، يتم إعادة تشغيل ” وان بلس 5 ” ، ولا يتصل بها على الإطلاق.

وأكّد أن هذا العيب خطير بصورة كبيرة، لأن حياة الإنسان قد تتوقف فعليًّا على اتصال بخدمات الطوارئ، وعدم عملها في الهاتف قد يكون ” قاتلًا ” بصورة فعلية، خاصة أن الاتصال بالطوارئ قد يكون السبيل الأخير أمام أي شخص لإنقاذ حياته ” .

واعترفت ” وان بلس ” بالمشكلة، ولكن لم تعط تفسيرًا واضحًا لها، ووعدت بأن يتم إصلاحها سريعًا.