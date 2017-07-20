فيديو يفضح استغلال قطر لمسلمى فرنسا لترويج مشروعها الإرهابي الداعم للإخوان - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف محاولات قطر استخدام تحالفها مع جماعة الإخوان الإرهابية للتوغل في فرنسا، عبر استقطاب مسئولي اتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية ” واف ” المقرب من جماعة الإخوان.

الإرهابي يوسف القرضاوي، كان يحل ضيف شرف دائم على تجمعات ” واف ” وفقًا للفيديو منذ 1994، ورغم معاداة ” القرضاوي ” للنموذج العلماني الفرنسي، إلا أن السلطات هناك لم تحرك ساكنًا نتيجة حماية قطر وأميرها الدائم له، حتى مُنِعَ من دخول فرنسا في 2012، من قِبَل الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.

ولأكثر من ربع قرن، ظلت نسبة كبيرة من مسلمى فرنسا وفقًا لجريدة ” اليوم السابع ” المصرية تحت تأثير الإخوان، هذا التنظيم الذى ينتقد فى وثيقته السرية النظام العلمانى الفرنسي ومناهج التعليم في فرنسا، ومع اندلاع موجات ” الربيع العربى ” استغلت قطر الفرصة لنشر الفكر الإخواني وتصديره للغرب على أنه يتماشى مع الديمقراطية، وهللت بعض النخب الفرنسية لهذا التوجه، وبدأت قطر تدفع بأعوانها فى الساحة الإسلامية الفرنسية.