ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

حذرت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها من السفر إلى تركيا، على خلفية حبس أنقرة لمواطنين ألمان.

وقال زيغمار غابرييل، وزير الخارجية الألماني، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن بلاده ستعيد النظر في علاقاتها مع تركيا، انطلاقا من مساعدات الاستثمار، ومناقشة مستقبل الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأنقرة.

واعتقلت تركيا 9 مواطنين ألمان، بينهم أربعة من أصل تركي، ومددت حبس الناشط الحقوقي الألماني بيتر ستودنر في إسطنبول مع ستة آخرين، بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا إيديل ايسر، بتهمة “ ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية، دون أن يكونوا منتمين إليها ” .