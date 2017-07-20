 صحيفة أمريكية: " تايسون " ينازل الرئيس الروسي مقابل 500 ألف دولار - صحيفة صدى الالكترونية

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صحيفة أمريكية: ” تايسون ” ينازل الرئيس الروسي مقابل 500 ألف دولار

صحيفة أمريكية: ” تايسون ” ينازل الرئيس الروسي مقابل 500 ألف دولار
واشنطن(صدى):

كشفت صحيفة ” ناشونال إنكوايرر ” الأمريكية؛ أن الملاكم العالمي مايك تايسون، تلقى عرضًا بنصف مليون دولار، ليسافر إلى موسكو، ومنازلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حلبة ملاكمة.

مجموعة من رجال الأعمال الروس تقدمت بالعرض وفقًا للصحيفة الأمريكية، وطلبت من تايسون الطيران إلى روسيا لمنازلة الرئيس الروسي المعروف عنه ممارسته تلك الرياضة المستمر فيها حتى الآن منذ الطفولة.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 30037 ] نشر منذ 29 دقيقة

تكفى ياتايسون اضربه الضربة القاضيه اللي مايقوم من بعدها ,,

,, بس اهم شي جود نفسك بخط الرجعه سالماً لأهلك ,,,

[ عدد التعليقات: 11499 ] نشر منذ 20 دقيقة

طيب ننتظر النتيجه

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