الهلال يتعاقد مع الأوروجوياني ماتياس بريتوس لمدة عامين - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 2 ساعتين 1٬272 1 اخبار رياضية الهلال يتعاقد مع الأوروجوياني ماتياس بريتوس لمدة عامين ماجد محمد(صدى): تعاقد نادي الهلال مع اللاعب الأوروجوياني ماتياس بريتوس لمدة عامين مع افضلية التجديد لعام ثالث. وكان ” ماتياس ” اجتاز الكشف الطبي والتحق بمعسكر الهلال في النمسا. الوسوم:الكشف الطبي, النمسا, الهلال
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 20 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هذا هو أبو اصابه الي تخوبروا فيه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
بس ماعليكم عندكم مختاااااااار فلاته ههههههههههههههههههههههههههههه