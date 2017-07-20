 الهلال يتعاقد مع الأوروجوياني ماتياس بريتوس لمدة عامين - صحيفة صدى الالكترونية

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الهلال يتعاقد مع الأوروجوياني ماتياس بريتوس لمدة عامين

الهلال يتعاقد مع الأوروجوياني ماتياس بريتوس لمدة عامين
ماجد محمد(صدى):

تعاقد نادي الهلال مع اللاعب الأوروجوياني ماتياس بريتوس لمدة عامين مع افضلية التجديد لعام ثالث.

وكان ” ماتياس ” اجتاز الكشف الطبي والتحق بمعسكر الهلال في النمسا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 20 دقيقة

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هذا هو أبو اصابه الي تخوبروا فيه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
بس ماعليكم عندكم مختاااااااار فلاته ههههههههههههههههههههههههههههه

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