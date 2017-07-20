الهلال يتعاقد مع الأوروجوياني ماتياس بريتوس لمدة عامين - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تعاقد نادي الهلال مع اللاعب الأوروجوياني ماتياس بريتوس لمدة عامين مع افضلية التجديد لعام ثالث.

وكان ” ماتياس ” اجتاز الكشف الطبي والتحق بمعسكر الهلال في النمسا.