⁠⁠⁠⁠مديرية الجوازات تنفي رصد مكافأة مالية للإبلاغ عن المقيمين المخالفين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

خاطبت مديرية الجوازات كل مواطن ومقيم، وأكدت أهمية الإبلاغ عن المتسللين والمقيمين المخالفين، باعتباره واجبا وطنيا، مشددة على عدم وجود أي مقابل مالي للإبلاغ عنهم.

جاء ذلك في رسالة نشرتها مديرية الجوزات على حسابها الرسمي بموقع التدوينات ” تويتر ” ، للرد على شائعة تقديم مكافأة مالية كبيرة لمن يدل بمعلومات عن المخالفين بأعداد كبيرة، وطالبت في الوقت نفسه بالاتصال على الرقم الموحد 999 للإبلاغ عن مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود.