البنك الأهلي بالخبر يُعلن عن وظائف شاغرة للمؤهلات العليا - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفر البنك الأهلي التجاري، وظائف شاغرة للرجال في محافظة الخبر، ببرنامج الخدمات المصرفية للشركات، لحمَلة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير.

وقال البنك عبر موقعه الإلكتروني، إن الوظائف الشاغرة في تخصصات: (المالية، والمحاسبة، وإدارة الأعمال)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة في مجال الأعمال المصرفية، وذلك للعمل بفروع البنك في محافظة الخبر.

وأشار إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 18 يوليو 2017م، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)