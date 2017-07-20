بالفيديو.. المغامسي: الدين الإسلامي قائم على الفهم والنقد - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، إن أعظم ما تحتاجه الأمة اليوم هو الفهم؛ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أن الدين الإسلامي قائم على الفهم والنقد وإعمال العقل.

واستدل المغامسي في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب على ذلك بكتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري الذي قال له فيه ” الفهم الفهم فيما أدلي عليك ” .

وقال المغامسي إنه لا غضاضة أن يقول أحد الأشخاص قولاً فيناقضه الآخر، في حكم أو اثنين أو ثلاثة.