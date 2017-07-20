⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. هندي بلا ذراعين يصنع المعجزات بقدميه - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لهندي بلا ذراعين، لكنه ضرب أروع الأمثلة في العطاء رغم فقدانه لأحد أعضائه، لمم تتح له الظروف لدخول المدرسة، فواصل معركته مع الحياة بلا يدين مستخدمًا قدميه وما منحه الله من عزيمة وإصرار.

وأظهر مقطع فيديو براعة المواطن الهندي في التعامل مع إعاقته والتكيف معها وقدرته على ممارسة مهنة الحياكة بكل سهولة ويسر، كما أنه يستطيع أن يحلق ذقنه بقدميه في موقف أثار استغراب الكثير ودهشتهم.

وعلق المغردون أنه لقن العديد من الأصحاء درسًا مفاده أن النعم التي منّ الله بها عليك تستحق الشكر والعبادة ليل نهار.