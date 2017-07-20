الجهات الأمنية تحقق في جثة أفريقي عثر عليها بالأفلاج - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تلقت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج بلاغاً، اليوم، يفيد بالعثور على جثة شخص في منطقة صحراوية جنوب الهدار.

من جانبه قال مصدر: عثر صباح اليوم الخميس على جثة لشخص تحت ظل شجرة في منطقة صحراوية جنوب الهدار، وتشير الدلائل الأولية إلى أن الجثة لوافد أفريقي.

وأضاف: على الفور؛ انتقلت الجهات الأمنية إلى الموقع للتحقيق بعد تلقي البلاغ واتخذت الإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل تلك الأحداث، ونقلت الجثة إلى ثلاجة الموتى لمستشفى الأفلاج العام.