الجهات الأمنية تحقق في جثة أفريقي عثر عليها بالأفلاج - صحيفة صدى الالكترونية

الجهات الأمنية تحقق في جثة أفريقي عثر عليها بالأفلاج
تلقت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج بلاغاً، اليوم، يفيد بالعثور على جثة شخص في منطقة صحراوية جنوب الهدار.
من جانبه قال مصدر: عثر صباح اليوم الخميس على جثة لشخص تحت ظل شجرة في منطقة صحراوية جنوب الهدار، وتشير الدلائل الأولية إلى أن الجثة لوافد أفريقي.
وأضاف: على الفور؛ انتقلت الجهات الأمنية إلى الموقع للتحقيق بعد تلقي البلاغ واتخذت الإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل تلك الأحداث، ونقلت الجثة إلى ثلاجة الموتى لمستشفى الأفلاج العام.
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