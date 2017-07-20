⁠⁠⁠⁠⁠القبض على 69 وافدًا خالفوا نظام الإقامة والعمل بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أسفرت حملة تفتيشية شنتها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على محال الاتصالات بمنطقة المزادات التجارية المعروفة بـ ” حراج ابن قاسم ” فى الرياض؛ عن القبض على 69 وافدًا خالفوا نظام الإقامة والعمل، بالإضافة إلى تحرير 6 مخالفات للمادة 36 التى تحظر على غير السعوديين العمل في المهن المقصورة على مواطني الدولة ” قرار التوطين ” .

وشاركت في الحملة جميع الجهات المنوطة بتطبيق قانون الإقامة والعمل؛ على رأسها شرطة منطقة الرياض ” الضبط الإداري قوة الضبط الميداني ” ، ووزارة التجارة والاستثمار وأمانة مدينة الرياض ” صحة البيئة ” .

جريد الدوسري مدير التفتيش بمكتب عمل الرياض؛ أكد أن تلك الحملات تأتي للوقوف على مدى التزام أصحابها بقرار التوطين، واقتصار العمل على السعوديين والسعوديات، للقضاء على محاولات التحايل على القانون، مؤكّدًا عدم التهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، سواء كانوا شركات، أم مؤسسات، أم أفراد.

وأشار ” الدوسري ” إلى أن الحملة خرجت بتوجيه من سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وأغلق القائمون عليها 8 أكشاك بيع مخالفة، واتخاذ الإجراءات الرسمية بحق المخالفين، فضلاً عن تفتيش عدد من مرافق المحلات التجارية، التي قد يستغلها العمال الوافدين للتحايل على اللوائح.

وأكد ” الدوسري ” استمرار شن الحملات بالتعاون مع الجهات المعنية، للتأكد من التزام أصحاب المحال بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المُنَظِّمَة لسوق العمل.