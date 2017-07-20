⁠⁠⁠⁠⁠القبض على 69 وافدًا خالفوا نظام الإقامة والعمل بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على 69 وافدًا خالفوا نظام الإقامة والعمل بالرياض
أسفرت حملة تفتيشية شنتها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على محال الاتصالات بمنطقة المزادات التجارية المعروفة بـ ” حراج ابن قاسم ” فى الرياض؛ عن القبض على 69 وافدًا خالفوا نظام الإقامة والعمل، بالإضافة إلى تحرير 6 مخالفات للمادة 36 التى تحظر على غير السعوديين العمل في المهن المقصورة على مواطني الدولة ” قرار التوطين ” .
وشاركت في الحملة جميع الجهات المنوطة بتطبيق قانون الإقامة والعمل؛ على رأسها شرطة منطقة الرياض ” الضبط الإداري قوة الضبط الميداني ” ، ووزارة التجارة والاستثمار وأمانة مدينة الرياض ” صحة البيئة ” .
جريد الدوسري مدير التفتيش بمكتب عمل الرياض؛ أكد أن تلك الحملات تأتي للوقوف على مدى التزام أصحابها بقرار التوطين، واقتصار العمل على السعوديين والسعوديات، للقضاء على محاولات التحايل على القانون، مؤكّدًا عدم التهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، سواء كانوا شركات، أم مؤسسات، أم أفراد.
وأشار ” الدوسري ” إلى أن الحملة خرجت بتوجيه من سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وأغلق القائمون عليها 8 أكشاك بيع مخالفة، واتخاذ الإجراءات الرسمية بحق المخالفين، فضلاً عن تفتيش عدد من مرافق المحلات التجارية، التي قد يستغلها العمال الوافدين للتحايل على اللوائح.
وأكد ” الدوسري ” استمرار شن الحملات بالتعاون مع الجهات المعنية، للتأكد من التزام أصحاب المحال بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المُنَظِّمَة لسوق العمل.
حسين ياخي حسين[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يديم حكومتنا
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 1 ساعة
تعالو لممشى حي الشهداء بالرياض على شارع خالد بن الوليد مع تقاطع ابي جعفر المنصور تحصلون مئات الوافدين من كل الجنسيات خصوصا اليمنيين والسوريين يبيعون كل شي حتى الافلام الخليعه والدخان وماهو اسوأ من الدخان على النساء والاطفال
ويبيعون اكلات مجهولة المصدر ومتعفنه شفتها بنفسي
والغريب انهم مستوطنين في هذا المكان والاكشاك حقتهم يروحون ويخلونها في مكانها ويرجعون ثاني يوم يشتغلو فيها وبدون خوف وماخذين راحتهم عالاخر
بمعنى اعلى ما بخيلك اركبيه ياوزارات
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4640 ] نشر منذ 1 ساعة
فالرياض حي الملك فهد جميع العمائر اللي يسكنها عماله وافده تم قفل عدادات الماء والكهرباء عنهم بدعوى انهم عزاب و60% منهم عماله و40% مخالفين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30037 ] نشر منذ 48 دقيقة
احسن ,,
,, نظفوا البلد من المتخلفين للقضاء على الإحتكار ويرخص الإيجار وتخف زحمة الشوارع وفوائد اخرى وابرزها القضاء على الجريمه بكافة اشكالها ,,
,, اعانكم الله يارجال الأمن ,,