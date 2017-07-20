وكالة المسجد النبوي تكرم أقدم عامل سقيا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كرمت وكالة المسجد النبوي إبراهيم مونيري كلايا، أحد العاملين في إدارة السقيا، تقديرا لجهوده وخدماته في العمل بالمسجد النبوي وفي أعمال السقيا لمدة تجاوزت 25 عاماً.

وقال يوسف العوفي، مدير إدارة السقيا، إن إبراهيم ممن أثبتوا كفاءة وإخلاصا وتفانيا في العمل على مدى السنوات الطويلة التي قضاها بعيداً عن أهله وموطنه الأصلي، ويعد خير مثال لأقرانه من العاملين في مختلف الإدارات بالحرم الشريف وإدارة السقيا على وجه الخصوص.