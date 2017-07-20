⁠⁠⁠⁠⁠الباحة تستقبل 189 ألف زائر خلال 25 يومًا بمتنزه رغدان - صحيفة صدى الالكترونية

الباحة تستقبل 189 ألف زائر خلال 25 يومًا بمتنزه رغدان
استقبل متنزه رغدان بمدينة الباحة 189 ألف زائر خلال 25 يومًا، بمعدل 7.65 آلاف زائر يومياً، لمشاهدة فعاليات مهرجان صيف الباحة.
وقالت الشركة المنظمة للمهرجان، إن عدد التذاكر بلغت 189 ألف تذكرة (مدفوعة ومجانية) فيما كان معدل الزيارات على مواقع الترفيه 6 آلاف زائر يومياً.
ويشهد المتنزه منذ انطلاق فعاليات المهرجان إقبالاً كبيرًا فما أن يحل المساء حتى يكتظ المتنزه بالأهالي والمصطافين للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والمناظر الليلة الساحرة وكافة المرافق الترفيهية في المتنزه.
ويُعد متنزه رغدان أحد أبرز المعالم السياحية بالمملكة سواء من حيث المساحة أو من حيث التصميم والخدمات الرياضية والترفيهية والتثقيفية والفعاليات المتنوعة المقدمة للأهالي والزوار والسائحين.
يُذكر أنه تبقى أكثر من 230 فعالية ونفذ حتى الآن أكثر من 180 فعالية خلال الفترة الماضية لصيف الباحة 38 بمدينة الباحة والمحافظات المستهدفة وسط متابعة وإشراف من وكيل إمارة منطقة الباحة والمشرف العام على اللجان العاملة للمهرجان الدكتور حامد بن مالح الشمري.
ابو تركي[ عدد التعليقات: 724 ] نشر منذ 35 دقيقة
ياسعدكم يا اهل الجنوب
اجواء حلوه ماشاءالله😍
سؤال اجواء الباحه نفس اجواء عسير
ولاّ فيه اختلاف ، اللي عنده معلومه يفيدنا فيها
ابو تركي[ عدد التعليقات: 724 ] نشر منذ 35 دقيقة
ياسعدكم يا اهل الجنوب
اجواء حلوه ماشاءالله😍
سؤال اجواء الباحه نفس اجواء عسير
ولاّ فيه اختلاف ، اللي عنده معلومه يفيدنا فيها
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11498 ] نشر منذ 30 دقيقة
الاجواء تقريبا متشابهه ولكن الباحه يكثر فيها البعوض في الليل
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13484 ] نشر منذ 26 دقيقة
يسعد لي مساك يا ابو تركي 🌹
أجواء الباحه طال عمرك زي عسير تقريباً بس تحس الأمطار عندنا بالباحه قليل عكس ابها والسوده امطارهم مستمره دايم ما شاء الله وإن شاء الله تشرفونا وتنورنا في الجنوب إنت وعائلتك الكريمه 😍😊
ابو تركي[ عدد التعليقات: 724 ] نشر منذ 17 دقيقة
ابو عمار
البعوض في كل مكان يعني افهم من كلامك الهواء نسمته ضعيفه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30037 ] نشر منذ 16 دقيقة
ودي بزيارتها ,, والتمتع يمناظر الطبيعة الخلابه والأجواء النظيفه ,,
… بس ماادري متى ؟؟
,, الله اعلم ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 938 ] نشر منذ 9 دقائق
ما شاء الله اجواء جميله وحلوه .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11498 ] نشر منذ 6 دقائق
هلا ابو تركي
انا مريت الباحه لمدة ثلاث ايام وبصراحه حلوه لاحظت تغير عن قبل سنتين لكن المشكله البعوض في الليل
اما ابها فهي افضل بكثير لوجود اماكن كثيره لتنزهه ولا لاحظت وجود البعوض يمكن بسبب وجود الامطار والهواء نسمته اقوى من الباحه . اتصور ابها ارفع بكثير من الباحه