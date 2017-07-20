⁠⁠⁠⁠⁠الباحة تستقبل 189 ألف زائر خلال 25 يومًا بمتنزه رغدان - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

استقبل متنزه رغدان بمدينة الباحة 189 ألف زائر خلال 25 يومًا، بمعدل 7.65 آلاف زائر يومياً، لمشاهدة فعاليات مهرجان صيف الباحة.

وقالت الشركة المنظمة للمهرجان، إن عدد التذاكر بلغت 189 ألف تذكرة (مدفوعة ومجانية) فيما كان معدل الزيارات على مواقع الترفيه 6 آلاف زائر يومياً.

ويشهد المتنزه منذ انطلاق فعاليات المهرجان إقبالاً كبيرًا فما أن يحل المساء حتى يكتظ المتنزه بالأهالي والمصطافين للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والمناظر الليلة الساحرة وكافة المرافق الترفيهية في المتنزه.

ويُعد متنزه رغدان أحد أبرز المعالم السياحية بالمملكة سواء من حيث المساحة أو من حيث التصميم والخدمات الرياضية والترفيهية والتثقيفية والفعاليات المتنوعة المقدمة للأهالي والزوار والسائحين.

يُذكر أنه تبقى أكثر من 230 فعالية ونفذ حتى الآن أكثر من 180 فعالية خلال الفترة الماضية لصيف الباحة 38 بمدينة الباحة والمحافظات المستهدفة وسط متابعة وإشراف من وكيل إمارة منطقة الباحة والمشرف العام على اللجان العاملة للمهرجان الدكتور حامد بن مالح الشمري.