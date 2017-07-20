الإطاحة بتشكيل عصابي استولى على أموال العمال بالسلاح في الشرقية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

ألقت شرطة بقيق القبض على ثلاثة مواطنين، قاموا باستدراج ضحاياهم لخارج النطاق العمراني والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح.

وأوضح مساعد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أن المختصين شرعوا في الشرطة بالعمل على تكثيف إجراءات الضبط الجنائي في البلاغات المقيدة والبحث والتحري عن الجناة.

وأضاف أنه تم التوصل لهويتهم والقبض عليهم وقد ثبت بالفعل ارتكابهم تلك القضايا وجرى إيقافهم تمهيداً لإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمحافظة.