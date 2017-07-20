السفارة السعودية في الأردن تتابع حالة مواطنة سعودية تعرضت لطلق ناري طائش في محافظة عجلون - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

قال المتحدث الرسمي لسفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن مدير المكتب الإعلامي عبدالسلام بن عبدالله العنزي بأن السفارة تلقت اتصالاً مساء الثلاثاء الماضي يفيد بتعرض المواطنة م م الشراري والتي تبلغ من العمر ٤٥ عاماً ، بطلق ناري طائش في منطقة البطن من مسدس عيار ٩ ملم وهي في باحة البلكونه في شقتهم المستأجرة في إحدى المدن التابعة لمحافظة عجلون ، حيث تم اسعافها من قبل ذويها فوراً لإحدى المستشفيات القريبة من مقر إقامتهم ، تسبب ذلك في نزيف داخلي استدعى التدخل الجراحي ، وإجراء عملية جراحية سريعه ، وقام قسم شؤون السعوديين في السفارة بمباشرة الحالة والتواصل مع ذويها فوراً ، وبعد استشارة الأطباء ارتأت السفارة نقلها إلى مستشفى المركز العربي بالعاصمة عمّان وذلك لتوفر الإمكانيات المتاحة للتعامل الأفضل في مثل تلك الحالات ، حيث وجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود القسم الصحي بالسفارة بإستدعاء أفضل الأطباء في الأردن لمتابعة الحالة فوراً واستكمال علاجها على نفقة الدولة ، وتم إدخال المواطنة فوراً الى غرفة العمليات واستخراج الرصاصة التي تسببت في جرح بالطحال ، والان هي بحالة مستقرة الإ إنها ما زالت تتلقى العلاج بالمستشفى ،وباسم سمو سفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن وكافة منسوبي السفارة نتمنى الشفاء العاجل للمواطنة ولكافة المرضى ، داعين الله عزوجل لهم بقضاء اجازة صيفية سعيدة .