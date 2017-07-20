إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة الكويتية - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

أعلنت الخارجية الإيرانية، منذ قليل، استدعاء القائم بالأعمال الكويتي في طهران.

وكانت قد استدعت وزارة الخارجية الكويتية، السفير الإيراني لإبلاغه بالقرارات الجديدة.

وقد أغلقت الحكومة الكويتية، صباح اليوم الخميس، الملحقية الثقافية الإيرانية والمكتب العسكري الإيراني وقامت بتخفيض، عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في البلاد بسبب قضية خلية العبدلي.

وقد هرب 14 كويتيا أدينوا بتشكيل خلية مرتبطة بطهران بحرا إلى إيران، بحسب ما نشرت صحيفة ” السياسة ” الكويتية الاثنين، قائلة إن ما حدث يعتبر خرقا أمنيا هو الأخطر في تاريخ البلاد.