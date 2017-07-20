البيئة: استمرار فرض الحظر على صيد القبقب في الخليج العربي - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة استمرار فرض الحظر على صيد القبقب في الخليج العربي لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء المدة المقررة حسب القرار الوزارة السابق.

وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزارعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة، أن فرض الحظر سابقاً أسهم في الحفاظ على مخزون القبقب وأدى إلى تحسن في مخزونه وتوفره في المصايد أثناء موسم صيده.

وأوضح العيادة أن حظر صيد القبقب في سواحل الخليج العربي يبدأ في 15 فبراير ويستمر حتى 15 مايو من كل عام.

وأشار العيادة إلى أن الحد الأدنى المسموح بصيده عندما يكون طول الدرغة 7 سم، داعياَ الصيادين إلى الالتزام بذلك وإعادة أمهات القبقب المحملة بالبيض أثناء عمليات الصيد للبحر مرة أخرى حفاظاً على المخزون.