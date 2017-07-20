السجن 20 عاماً لزعيم عصابة " الكسب الغير مشروع " في روما - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

قضت محكمة في روما اليوم الخميس تنظر في قضية شبكة الكسب غير المشروع المعروفة باسم (عاصمة المافيا)، بمعاقبة ” ماسيمو كارميناتي ” زعيم العصابة ، ذو العين الواحدة الذي كان ينتمي سابقا إلى ” الفاشيين الجدد ” ، بالسجن 20 عاماً .

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن 19 سنة بحق شريك كارميناتي في الجريمة، ” سلفاتوري بوزي ” وكان ممثلو الYدعاء قد طالبو بعقوبتي السجن لمدة 28 سنة و26 سنة لكارميناتي وبوزي على الترتيب ويمكن الطعن على الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم.

ويذكر أن كارميناتي وبوزي يخضعان للمحاكمة مع 44 متهماً آخرين، واتهم الاثنان بتزعم شبكة كسب غير مشروع كانت تسيطر على الخدمات البلدية الرئيسية، مثل جمع القمامة وصيانة المتنزهات ومراكز اللاجئين، عبر تقديم الرشاوى للساسة ورجال الأعمال وترهيبهم.