طائرة سعودية تُعلق في أجواء مانشستر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عن هبوط رحلتها ” SV123 ” في مطار مانشستر بعد أن اضطرت للتحليق فوق المطار إلى أن يجف المدرج.

وكانت مصادر قد تناقلت أن طائرة تابعة للخطوط السعودية أقلعت من جدة فجر اليوم (الخميس)، ظلت عالقة لأكثر من أربع ساعات في أجواء مانشستر قبل أن تهبط على أرض المطار.

وأرجعت المصادر عدم هبوط الطائرة إلى مشاكل تقنية بأحد أجنحة الطائرة، وهو ما نفته الشركة وأرجعت السبب إلى عدم جفاف المدرج.