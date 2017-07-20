 طائرة سعودية تُعلق في أجواء مانشستر - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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طائرة سعودية تُعلق في أجواء مانشستر

طائرة سعودية تُعلق في أجواء مانشستر
نايف السالم(صدى):

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عن هبوط رحلتها ” SV123 ” في مطار مانشستر بعد أن اضطرت للتحليق فوق المطار إلى أن يجف المدرج.

وكانت مصادر قد تناقلت أن طائرة تابعة للخطوط السعودية أقلعت من جدة فجر اليوم (الخميس)، ظلت عالقة لأكثر من أربع ساعات في أجواء مانشستر قبل أن تهبط على أرض المطار.

وأرجعت المصادر عدم هبوط الطائرة إلى مشاكل تقنية بأحد أجنحة الطائرة، وهو ما نفته الشركة وأرجعت السبب إلى عدم جفاف المدرج.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 ساعات

طائرتكم مصممه للاجواء الجافه المغبره القاحله

[ عدد التعليقات: 1759 ] نشر منذ 2 ساعتين

المهم ان الطائرة هبطت بسلام

[ عدد التعليقات: 673 ] نشر منذ 2 ساعتين

ليش توهم منظفين المدرجات مسوين غسيل لها قالو لهم حتى يتم تنشيف المدرج

ياخي قلو السبب خلل في الطايره

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