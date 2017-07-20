مصادر: الكويت طلبت من السفير الإيراني مغادرة أراضيها - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، أن دولة الكويت طلبت من السفير الإيراني مغادرة أراضيها، اليوم الخميس.

كان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام الكويتي، الشيخ محمد العبدالله، قد أعلن اتخاذ بلاده إجراءات دبلوماسية ضد التمثيل الدبلوماسي الإيراني في البلاد.