مصادر: الكويت طلبت من السفير الإيراني مغادرة أراضيها - صحيفة صدى الالكترونية

مصادر: الكويت طلبت من السفير الإيراني مغادرة أراضيها
كشفت مصادر مطلعة، أن دولة الكويت طلبت من السفير الإيراني مغادرة أراضيها، اليوم الخميس.
كان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام الكويتي، الشيخ محمد العبدالله، قد أعلن اتخاذ بلاده إجراءات دبلوماسية ضد التمثيل الدبلوماسي الإيراني في البلاد.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17608 ] نشر منذ 3 ساعات
حسب ماسمعت انهم امهلوه٤٨يوم
سلاماااااااات
والله لو انه بيروح مشي😂😂😂
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 2 ساعتين
غادر او سيغادر
اهم شي بيذلف ابن المتعة