توعية 60 ضابطا وفردا بإشارة منطقة الطائف بأضرار السموم - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

زار ٦٠ ضابطاً وفرداً من منسوبي اشارة منطقة الطائف العيادة المتنقلة و المعرض التوعوي للتعريف بأضرار التدخين والمخدرات الذي اقامته جمعية كفى بالمحافظة بفريقها المكون من عارضين واطباء ومختصين.

وبيّن النقيب محمد الدوسري الضابط بالشؤون الدينية أن معرض كفى ضم لوحات ارشادية وبروشورات توعوية وأعضاء مسرطنة لأشخاص فارقوا الحياة ، كما استمع الزوار لعرض تعريفي عن اضرار السموم واحصائيات تبين أعداد وفيات التدخين في المملكة والعالم.

من جهته شكر قائد إشارة منطقة الطائف العميد زاهر الشهري جمعية كفى على دورها البارز في خدمة المجتمع مبينا أن العيادة المتنقلة و المعرض التعريفي كان لها الاثر الكبير في منسوبي الادارة واللذين طالبوا باستمرار هذه البرامج التي تحارب السموم وتسعى لحماية الانفس من الهلاك.