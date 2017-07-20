مقيم آسيوي يتنازل عن قاتل شقيقه قبل تنفيذ القصاص بلحظات في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تنازل مقيم باكستاني صباح اليوم الخميس عن قاتل شقيقه، وذلك قبل لحظات من تنفيذ حكم القصاص بالجاني.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الجاني وهو ثلاثيني باكستاني الجنسية لقتله المجني عليه من بني جلدته قبل خمسة أعوام بوادي الدواسر، وذلك بسبب خلاف بينهما، وقد صدر حكم المحكمة على الجاني بالقتل قصاصاً.

وكان قد تم تأجيل حكم القصاص الذي كان مقرراً قبل شهر، وذلك بعد إحضار الجاني لساحة القصاص بوادي الدواسر، حيث تدخل عدد من أهل الخير المتواجدين بساحة القصاص مطالبين بالتأجيل لمدة شهر، وفي ساحة القصاص أعلن شقيق المجني عليه وكيل ورثة القتيل عن التنازل عن تنفيذ القصاص لوجه الله تعالى