⁠⁠⁠مهرجان صيفي للعلوم والتقنية بتعليم عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في المركز العلمي، تظاهرة علمية، قدمت من خلالها البرامج والأنشطة العلمية بمنهجية STEM ، في جو يتسم بالمتعة والتشويق والتفاعل للوصول لجميع فئات المجتمع خلال موسم، وذلك انطلاقاً من الدور الريادي والذي تقدمه المراكز العلمية ،ومنها مركز عسير العلمي بهدف نشر الثقافة العلمية لكافة فئات المجتمع وسعياً لمواكبة توجهات قيادتنا الرشيدة لتحقيق رؤية السعودية 2030 .

وأوضح مدير مركز عسير العلمي الأستاذ سفر البريدي ، أن فكرة إقامة مهرجان STEM الصيفي ، تأتي سعياً للتنوع في وسائل الترفيه ليصبح مجتمعنا داعماً للثقافة العلمية ،ومشاركة في دعم السياحة المحلية ضمن فعاليات أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م .

وأشار البريدي إلى أن البرنامج ينفذ برعاية دهانات الجزيرة ،ويهدف إلى السعي لتنمية السياحة العلمية بالمنطقة ، وإيجاد بيئة مناسبة للترفيه العلمي ، ونشر الثقافة العلمية لكافة فئات المجتمع ، ويستهدف طلابا من جميع الفئات العمرية المشاركين بالأندية الموسمية وأندية الحي ، و كافة فئات المجتمع ، لافتا إلى أن البرنامج يستمر حتى الحادي عشر من الشهر المقبل ويقدم برامجه بمقر المركز العلمي بأبها .

يذكر أن المشروع يتضمن العديد من الفعاليات والبرامج التي من بينها السياحة العلمية وهو عبارة عن برنامج زيارات لكافة فئات المجتمع لمركز عسير العلمي ويشمل ذلك عالم STEM ويتضمن خمسة عشر معروضة تفاعلية تقدم الأفكار والمبادئ العلمية بطريقة مشوقة من خلال مرشدين علميين متخصصين حيث يعتمد في ذلك على أسلوب التعليم بالترفيه في إطار منهجية STEM لدمج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ، والحديقة الالكترونية : وهي عبارة عن واقع افتراضي يتعرف من خلاله الزائر على مجموعة من الكائنات الحية وفقاً لبيئتها الأصلية من خلال تطبيقات الاجهزة الذكية باستخدام تقنية 4D .

كما يتضمن المشروع برنامج أكاديمية الصيف وهي عبارة عن أكاديمية تسعى لتدريب المشاركين من الطلاب في الفئات العمرية من 10 – 15 سنة في عدة مجالات علمية متخصصة، حيث يختتم البرنامج بمشروع تخرج للمتدربين ليقيس مدى تحقق الهدف والاستفادة الكاملة ومن خلاله يحصل المتدرب على شهادة بعدد الساعات التي اتمها وفقا لما يلي : الذكاء الصناعي حيث يتلقى المتدرب تدريب متخصص على برمجة وتركيب الروبوت التعليمي حقيبة EV3 ، والتصميم الهندسي الذي يقدم أساسيات في عملية التصميم الهندسي من خلال ربط التروس والعجلات وربط ذلك بالمبادئ العلمية وكيفية تحقيق الكفاءة في ذلك ، وفاب لاب حيث يتلقى المتدرب تدريب متخصص في عملية التصميم الثلاثي الأبعاد 3D من خلال برامج التصميم المخصصة لذلك مثل سكتش آب ومن ثم طباعة المشاريع من خلال الطابعات المخصصة لذلك، ومشروع ” أنا مبتكر ” ويتلقى المتدرب تدريب متخصص في مجال الالكترونيات والكهرباء ليتعلم من خلاله أساسيات ومبادئ ليصبح من خلالها قادر على إنتاج وتصميم دوائر كهربائية والكترونية بطرق إبداعية .

ويتضمن المشروع عددا من الورش العلمية وهي عبارة عن مجموعة الورش العلمية التفاعلية في مجالات مختلفة يستطيع من خلالها المشارك التعرف على آفاق جديدة وتمثل في: ” ورشة علماء المستقبل التي يمارس فيها المشاركين عددا من التطبيقات منها الدوائر الكهربائية ” المصباح ، الجرس ، المروحة ” ومهارات الرسم مع الروبوت رومر .

وورشة طبيب المستقبل وهي ورشة تفاعلية يمارس من خلالها المشاركين دور الطبيب في التعرف على العلامات الحيوية وقياسها وفقاً لأساس علمي وهي بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع ، إضافة إلى ” ورشة عالم الطيران ” حيث يمارس فيها المشاركون متعة الطيران الافتراضي والتعرف على المبادئ العلمية في الطيران من خلال عدد من التطبيقات والنماذج ، وورشة تحدي STEM حيث يمارس فيها المشاركون متعة الربط بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال بناء نماذج متعددة كالأشكال الهندسية وبناء الجسور والأبراج وربط التروس .

كما يقدم المركز العملي ضمن مشروع مهرجان الصيف عددا من العروض العامة وهي عبارة عن عروض علمية عامة في مجالات علمية مختلفة ليكتشف من خلالها المشارك متعة العلوم تتضمن عروض المرح وهي عبارة عن عروض علمية جماهيرية تفاعلية في مجالات الصناعات الكيميائية والفيزياء والهندسة، إضافة إلى الأمسيات العلمية وفيها يتم استضافة عدد من المختصين في مجالات علمية مختلفة لطرح موضوعات علمية تهم المجتمع بأسلوب مشوق وتفاعلي .