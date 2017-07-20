دراج بولندي ينشر صورة خطيرة لساقيه ويكشف أسبابها - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

نشر دراج بولندي صورة مرعبة لساقيه عقب مشاركته في سباق فرنسا للدراجات، وكشف عن الثمن الباهظ الذي يدفعه المشاركون في السباقات الدولية للدراجات الهوائية.

الصورة التي انتشرت بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حققت مشاهدات كبيرة، بعدما صُدم مرتادو هذه المواقع من بشاعة منظر ساقي الدراج البولندي باول بولجانسكي، وتوضح حالة الإجهاد الشديد الذي أصاب ساقي الدراج البولندي من جراء مشاركته في السباق الفرنسي الذي يعد أكبر وأهدم حدث في رياضة الدراجات الهوائية على مستوى العالم.

وأظهرت الصورة الأوردة الدموية والشرايين وقد برزت بشكل غريب، وعلق بولجانسكي على الصورة بقوله إنه يعتقد أنه بعد المشاركة في 16 مرحلة من سباق فرنسا، فإن ساقيه متعبتان قليلًا!.

