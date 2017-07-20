" مدني تبوك " ينقذ 3 عمال سقطوا في خزان صرف صحي - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تمكن رجال الدفاع المدني من إنقاذ ثلاثة عمال بعد سقوطهم في منهل للصرف الصحي في أحد الشوارع بحي القادسية بتبوك، صباح اليوم.

من جانبه قال الملازم أول حسام علي المسعودي، نائب المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك: بعد ورود بلاغ في تمام الساعة 10:39 من صباح اليوم يفيد بسقوط عمالة داخل خزان للصرف الصحي في الشارع الفاصل بين مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى النساء والاطفال بمدينة تبوك، توجهت الفرق اللازمة للموقع.

وأضاف: ” تبين أن الحادث عبارة عن سقوط ثلاثة عمال من الجنسية الآسيوية داخل خزان للصرف الصحي بعمق خمسة أمتار، وتم إنقاذ المحتجزين ثم نقلوا إلى المستشفى عن طريق الهلال الاحمر وذلك بسبب انبعاث الغازات السامة داخل خزان الصرف الصحي مما أدى إلى اختناقهم وقد أصبحت حالتهم الصحية مستقرة.

وأردف ” المسعودي “: ساهمت سرعة استجابة فرق الدفاع المدني، بعد توفيق الله، في إنقاذ أرواح المحتجزين، وقد اتخذت الإجراءات النظامية بحق الشركة المسؤولة نظراً لعدم تقيد العمالة بتجهيزات السلامة داخل المواقع المغلقة.