غباش: تعاون قطر مع القاعدة في اليمن أضاع أرواح الإماراتيين - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

قال سفير الإمارات في موسكو عمر سيف غباش،اليوم الخميس، إن تعاون قطر مع تنظيم القاعدة الإرهابي أدى لاستشهاد جنود إماراتيين في اليمن مضيفاً أن هناك تسجيلات بالصوت والصورة من الميدان على الدعم القطري للإرهاب في اليمن وليبيا وسوريا لكنه ليس الوقت المناسب للإعلان عنها .

وأشارإلى أن دول الخليج حرصت على احتفاظ قطر ” بماء الوجه ” حين أبقت اتفاقات 2013 و2014 التي وقعت عليها قطر سرية، وذلك على عكس ما فعلت قطر حين سربت المطالب التي قدمت إليها عبر الوساطة الكويتية بعد تسلمها بساعات.

وأشارغباش أن قطر كانت ضمن تحالف دعم الشرعية، وتعرف معلومات قوى التحالف وعندما كانت القوات الإماراتية تستعد لعملية ضد القاعدة في اليمن نقل القطريون موقع القوات الإماراتية وخططها للقاعدة فوصل أربعة انتحاريين وفجروا نفسهم في القوات الإماراتية.

جاء ذلك ردا على سؤال مقدمة برنامج “هارد توك” في “بي بي سي”.