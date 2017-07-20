سوق الأسهم يغلق على ارتفاع بتداولات 2.5 مليار ريال - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 31.57 نقطة ليقفل عند مستوى 7261.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 71 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 49 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 52.53 نقطة ليقفل عند مستوى 3645.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 158 ألف سهم تقاسمتها 212 صفقة.