بالفيديو والصور.. انطلاق أولى فعاليات الفروسية بـ " مسيرة وطن " في الحبلة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح. تصوير ظافر اللامي(صدى):

ضمن فعاليات مهرجان أحد رفيدة 38 إنطلقت يوم أمس فعاليات الفروسية بمتنزه الحبلة بمسيرة تحت مسمى ” مسيرة وطن ” قطعت أكثر من ٥ كيلو مترات وسط حضور وإعجاب كبير من مرتادي وزوار المتنزه.

شارك بهذه المسيرة أكثر من ٣٠ جواد يحملون أعلام وشعارات تحمل رسائل وطنية وثقافية إلى المجتمع ، من جانبه عبّر الأستاذ خالد بن محمد المسؤول عن هذه الفعالية عن شكره وإمتنانه لسمو أمير المنطقة ونائبه ومحافظ أحد رفيدة على إهتمامهم بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تجذب وتستهوي السياح والزوار كما ذكر أن هذه المسيرة وغيرها من الفعاليات سوف تستمر بمشيئة الله قادم الأيام.

الجدير ذكره أيضاً أنه ضمن فعاليات الفروسية سوف تقام بمشيئة الله بطولة لقفز الحواجز وأخرى للأوتاد على أرض متنزه الحبلة.



