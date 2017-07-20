وفد أمني تونسي يزور مركز " عمليات٩١١ " - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

استقبل قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء الركن / عبدالرحمن بن محمد الصالح بمقر مركز عمليات (٩١١) بمنطقة مكة المكرمة، وفداً من العاملين بالمجال الامني الداخلي بالجمهورية التونسية الشقيقة برئاسة العميد / عبدالرزاق البوادلي.

اطلع خلالة على التقنيات المتطورة وطريقة سير العمل الامني بمركز عمليات ٩١١ من خلال الاطلاع على اقسام المركز من استقبال وترحيل البلاغات واستمعوا للشرح الوافي عن كيفية اداراة البلاغات وسرعة نقلها للعاملين بالميدان .

وشاهدوا قسم المتابعة التلفزيونية الذي يضم احدث التقنيات العالمية بهذا المجال من نقل مباشر لجميع انحاء المملكة ومنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خصوصاً كما اطلع الوفد على قسم ادارة الازمات والمناسبات وكيفية العمل به و تجولوا بمرافق المركز المختلفة وما يحتوية من مكاتب ادارية ومركز اعلامي حديث وبعد ذلك تم عقد ورشة عمل تبادل الجانبان الخبرات الامنية بين البلدين بمجال ادارة العمليات.

وقد عبروا عن اعجابهم بما شاهدوه من تقنيات واحتراف بالعمل الامني المتطور بمركز عمليات ٩١١ بمنطقة مكة المكرمة وتأتي هذه الزيارة انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية بأستقبال الوفد الامني وتبادل الخبرات الامنية بهذا المجال وابرازاً لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.