الحج تكشف حقيقة منع القطريين من أداء مناسك الفريضة - صحيفة صدى الالكترونية

الحج تكشف حقيقة منع القطريين من أداء مناسك الفريضة
كشفت وزارة «الحج والعمرة» في بيان لها أنه لم يتم منع المواطنين القطريين من أداء مناسك الحج والعمرة، مضيفة أنه يمكن للحجاج القطريين الاستمرار في أداء العمرة كما هو في السابق، وفي أي وقت لم يصدر أي قرار بمنعهم.
وعن فريضة الحج، أكدت الوزارة أنه يمكن للمواطنين القطريين والمقيمين في قطر ممن لديهم تصاريح حج القدوم جوا عن طريق شركات الطيران الأخرى التي تختارها الخطوط القطرية.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17608 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعز المملكة👍
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 938 ] نشر منذ 3 ساعات
آمـــــين
الواقع[ عدد التعليقات: 4771 ] نشر منذ 2 ساعتين
حكومة قطر نفس النهج الخميني المجوسي وجهان لعملة واحدة
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9438 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا ماقريت المقال
ولكن لايمكن لبلاد الحرمين
ان تمنع المسلمين من بيت الله الحرام
واداء مناسك الحج
لاجل خلافات سياسيه
الله يعز ال سعود ويحفظهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30037 ] نشر منذ 1 ساعة
مااحد منعهم ولا احد راح يمنعهم ،،
,,, ولكن المسؤلين الخبثاء الفوا هذه الكذبه مستغلين الوضع الحالي ، هذا ماصرح به علي المري اكثر من مره امام وسائل الأعلام الأجنبيه ,, وهم كذابين مرادهم تشويه سمعة المملكه لا اكثر ولا اقل ,,