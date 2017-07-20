الحج تكشف حقيقة منع القطريين من أداء مناسك الفريضة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة «الحج والعمرة» في بيان لها أنه لم يتم منع المواطنين القطريين من أداء مناسك الحج والعمرة، مضيفة أنه يمكن للحجاج القطريين الاستمرار في أداء العمرة كما هو في السابق، وفي أي وقت لم يصدر أي قرار بمنعهم.

وعن فريضة الحج، أكدت الوزارة أنه يمكن للمواطنين القطريين والمقيمين في قطر ممن لديهم تصاريح حج القدوم جوا عن طريق شركات الطيران الأخرى التي تختارها الخطوط القطرية.